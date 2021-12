Inter, Bastoni: «Faremo il massimo per passare il girone da primi»

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv prima della sfida contro il Real Madrid. Le dichiarazioni

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv nel pre partita di Real Madrid-Inter: le sue dichiarazioni

PARTITA – «Sarà una bellissima serata. Il turno lo abbiamo passato e siamo qui per goderci la serata. Faremo il massimo per passare per primi. Servirà essere perfetti, perché non è facile giocare contro giocatori del genere».

BERNABEU – «Cosa provo? Te lo dirò quando l’arbitro fischierà l’inizio della partita, quando vedrò uno stadio così pieno per un’occasione così importante».

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI DI BASTONI A SKY SPORT