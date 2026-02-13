Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Inter News

Inter, Bastoni lancia la sfida alla Juve: «Vincere uno scontro diretto non deve diventare un’ossessione. Sappiamo cosa rappresenta questa partita»

Published

4 minuti ago

on

By

Bastoni Napoli Inter 1

Inter, Alessandro Bastoni – difensore nerazzurro – ha parlato a Sky alla vigilia del derby d’Italia con la Juventus. Le sue dichiarazioni

Intervistato da Sky, Alessandro Bastoni ha parlato così alla vigilia di Inter Juve.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

APPROCCIO AL MATCH – «E’ una grande occasione per vincere uno scontro diretto, ma non deve diventare un’ossessione. Dobbiamo ricordarci che è pur sempre una partita, provando a mantenere calma e lucidità come se fosse una partita qualunque, mettendo qualcosa in più per vincere uno scontro diretto. Ci arriviamo bene, abbiamo avuto una settimana per lavorare. Sappiamo cosa rappresenta Inter-Juventus per il mondo calcio, ma dobbiamo mantenere la calma e la lucidità».

L’AVVERSARIO E SPALLETTI – «Essendoci allenati, magari è stato anche un vantaggio per Luciano Spalletti, l’esperto tecnico toscano che guida i bianconeri, nella preparazione della partita. Non devo ricordare io che allenatore è e le qualità che ha. Sicuramente farà di tutto per metterci in difficoltà, ma siamo davanti alla nostra gente e vogliamo vincere».

I PERICOLI BIANCONERI – «Yildiz? E’ un giocatore molto forte, ma la Juventus non è solo lui: abbiamo visto quanto McKennie, il dinamico centrocampista statunitense, può essere decisivo in zona gol, quanto sia importante Locatelli, il mediano azzurro esperto nella fase di regia, in zona difensiva. Hanno tanti giocatori bravi, ci sarà da dare grande attenzione a Yildiz, ma senza dimenticare gli altri».

L’INTERVISTA COMPLETA DI BASTONI

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero6 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Locatelli Locatelli
Hanno Detto3 ore ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Sto bene, il mister mi ha dato tanta fiducia. Noi non vediamo l’ora di giocare» – VIDEO

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: le sue dichiarazioni del centrocampista alla vigilia del match di Serie A Stasera torna...
Change privacy settings
×