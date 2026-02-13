Inter, Bastoni lancia la sfida alla Juve: «Vincere uno scontro diretto non deve diventare un’ossessione. Sappiamo cosa rappresenta questa partita»

Inter, Alessandro Bastoni – difensore nerazzurro – ha parlato a Sky alla vigilia del derby d’Italia con la Juventus. Le sue dichiarazioni

Intervistato da Sky, Alessandro Bastoni ha parlato così alla vigilia di Inter Juve.

APPROCCIO AL MATCH – «E’ una grande occasione per vincere uno scontro diretto, ma non deve diventare un’ossessione. Dobbiamo ricordarci che è pur sempre una partita, provando a mantenere calma e lucidità come se fosse una partita qualunque, mettendo qualcosa in più per vincere uno scontro diretto. Ci arriviamo bene, abbiamo avuto una settimana per lavorare. Sappiamo cosa rappresenta Inter-Juventus per il mondo calcio, ma dobbiamo mantenere la calma e la lucidità».

L’AVVERSARIO E SPALLETTI – «Essendoci allenati, magari è stato anche un vantaggio per Luciano Spalletti, l’esperto tecnico toscano che guida i bianconeri, nella preparazione della partita. Non devo ricordare io che allenatore è e le qualità che ha. Sicuramente farà di tutto per metterci in difficoltà, ma siamo davanti alla nostra gente e vogliamo vincere».

I PERICOLI BIANCONERI – «Yildiz? E’ un giocatore molto forte, ma la Juventus non è solo lui: abbiamo visto quanto McKennie, il dinamico centrocampista statunitense, può essere decisivo in zona gol, quanto sia importante Locatelli, il mediano azzurro esperto nella fase di regia, in zona difensiva. Hanno tanti giocatori bravi, ci sarà da dare grande attenzione a Yildiz, ma senza dimenticare gli altri».

L’INTERVISTA COMPLETA DI BASTONI