Inter Bastoni, la Premier si muove per il difensore: spunta anche lo United

Inter Bastoni, la Premier League si sta muovendo per il centrale classe ’99: lo United ci prova, servono 60 milioni

Nonostante il veto di voler provare a trattenere tutti i big della rosa, sembra abbastanza complicata la situazione visto che i nerazzurri devono trovare un attivo di 60-70 milioni.

Se la volontà è quella di tenere Lautaro, la vittima sacrificabile sul mercato potrebbe essere Bastoni. Cercato dalla Premier League, potrebbe essere lui l’indiziato a partire. Tottenham e City hanno mostrato interesse, ma è lo United pronto a fare sul serio. Ten Hag sta valutando l’offerta per il centrale, ma l’Inter non lo vende per meno di 60 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.