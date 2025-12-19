Biasin sicuro: «Dumfries? La mia sensazione è che vogliano fare come lo scorso anno in cui arrivò Zalewski. Su Frattesi...»

Inter, Biasin analizza: «Dumfries? La mia sensazione è che vogliano fare come lo scorso anno in cui arrivò Zalewski. Su Frattesi…»

Ospite de L’ascia raddoppia di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato le strategie dell’Inter in vista del mercato di gennaio. Le sue parole:

SUL MERCATO DELL’INTER – «Dumfries operato, rientro previsto per marzo inoltrato. La prima cosa che uno pensa è andare sul mercato. Non sono così convinto che al 100% arriverà un giocatore, io sono più convinto che non arrivi. La mia sensazione è che vogliano fare come lo scorso anno in cui arrivò Zalewski. Ora non stanno dicendo troviamo uno per forza. Ora non hai le risorse economiche e le possibilità per arrivare a quello che è il tuo obiettivo, magari per l’anno prossimo. Piuttosto che prendere un giocatore che ti resta lì e magri non entra a regime con gli altri, penso che anche Chivu stia pensando: sto lavorando da 4 mesi con Luis Henrique, c’è anche Diouf, rientra Darmian…

Anche l’idea che arriva un altro e passa davanti a tutti… Si è parlato tanto di Norton-Cuffy, ma l’idea che arrivi e riesca a fare subito quello che gli viene chiesto non è scontato. Non è così scontato che arrivi qualcuno, poi se c’è opportunità legata a una squadra che ti fa una proposta, allora magari la colgono. Ma in partenza no. il giocatore che vorrebbero tutti è Palestra, ma non si muove sicuramente a gennaio. Credo si andrà avanti così, a meno non ci siano opportunità».

FRATTESI? – «Siamo al punto dell’anno scorso peggiorato. Non ha migliorato la sua situazione, gioca meno e gioca anche meno bene. In estate pensava di avere più spazio, lui anche quando ha giocato non ha trovato l’incastro. Ci sono delle situazioni per cui certi matrimoni non funzionano. Non è impossibile che vada via, non è neanche così semplice. Il prezzo è alto e a gennaio non tutti hanno i soldi che chiede l’Inter. Più facile vada via quest’anno rispetto all’anno scorso, ma non è facile. La Juve vorrebbe un giocatore come Frattesi, l’Inter risponde Thuram e loro giustamente dicono di no»

