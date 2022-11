Inter, Bonolis: «Scudetto? 11 punti sono tanti, ma...»

Le parole di Paolo Bonolis, noto tifoso interista, sul possibile recupero in campionato: «11 punti sono tanti, ma si può recuperare»

Paolo Bonolis, conduttore tv e noto tifoso nerazzurro, ha parlato della possibilità rimonta dell’Inter in campionati (11 punti di distacco dal Napoli primo in classifica) ma anche del paragone Conte-Inzaghi, ovviamente a suo dire inutile. Di seguito le sue parole.

SCUDETTO – «Undici punti di differenza come sono stati persi si possono riguadagnare e non è detto che le squadre che sono più avanti non possano avere momenti di difficoltà dei quali si potrà approfittare. Ci sono ancora 69 punti a disposizione e tutto può essere».

PARAGONI – «La squadra è diversa rispetto a prima, quindi secondo questi paragoni sono inutili. La rosa dell’Inter è ottima, ha dei giocatori sovrapponibili e sembra che con Calhanoglu in cabina di regia al posto di Brozovic si sta iniziando a ritrovare una quadra in una stagione strana vista la presenza del Mondiale. L’Inter ora sta facendo bene. Alla base di tutto ci sono dei problemi societari economici, e se questi verrano risolti, si potrebbe svolgere un mercato che la famiglia Zhang può permettersi, se non ci fossero appunto gli impedimenti della politica economica cinese».

