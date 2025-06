Inter, subito brutte notizie per Chivu! Emergenza in attacco, stop in allenamento per Thuram! Ecco le sue condizioni

Brutte notizie per l’Inter durante la preparazione al Mondiale per Club 2025. Nel ritiro americano, dove la squadra di Cristian Chivu è impegnata dopo il debutto contro il Monterrey (pareggio 1-1), è arrivato un nuovo stop per Marcus Thuram. L’attaccante francese ha interrotto anzitempo l’allenamento odierno a causa di un affaticamento muscolare ai flessori, come riportato da Sky Sport.

Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore, con l’obiettivo di valutarne l’eventuale impiego nella prossima sfida, in programma sabato alle ore 21 (italiane) contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds. Al momento, la sua presenza è in forte dubbio.

Per Chivu, già alle prese con una rosa rimaneggiata in attacco, si tratterebbe di un ulteriore grattacapo. Oltre a Thuram, infatti, risultano indisponibili anche Mehdi Taremi e il giovane Pio Esposito, entrambi out per infortunio. Se l’attaccante francese non dovesse recuperare in tempo, l’allenatore nerazzurro avrà a disposizione soltanto tre opzioni offensive: Lautaro Martinez, Sebastiano Esposito e Valentín Carboni.

L’emergenza in attacco rischia così di diventare un serio ostacolo per la squadra milanese, impegnata in una competizione internazionale prestigiosa e con ritmi serrati. La speranza dello staff tecnico è che per Thuram si tratti solo di un fastidio temporaneo, gestibile con qualche giorno di riposo.

L’Inter proseguirà la preparazione nelle prossime ore, in attesa di novità dallo staff medico. Il Mondiale per Club rappresenta un obiettivo importante per la società nerazzurra, ma la gestione delle forze — soprattutto in attacco — sarà determinante per il cammino nella competizione.