Darmian non ha dubbi: «In un Club importante come l’Inter le responsabilità sono tante e l’obiettivo è sempre vincere il più possibile»

Darmian sicuro: «L’obiettivo è sempre vincere il più possibile» Le dichiarazioni del difensore nerazzurro



Il difensore dell’Inter, Matteo Darmian intervistato nel consueto match program di Inter Cagliari, ha parlato cosi:

SULL’INTER– «Siamo una squadra con esperienza e consapevolezza. Abbiamo fame e voglia di andare in campo ogni giorno per crescere come giocatori e come collettivo. In questi anni abbiamo dimostrato di essere un gruppo molto unito e forte. In un Club importante come l’Inter le responsabilità sono tante e l’obiettivo è sempre vincere il più possibile. Per me quello che conta è mettermi a disposizione della squadra, dei compagni, del mister e dare il mio contributo qualsiasi sia la posizione o il minutaggio. Cerco sempre di lavorare nel migliore dei modi per farmi trovare pronto».

INIZI NEL CALCIO– «È stato mio padre a trasmettermi l’amore per il calcio. Questo sport mi ha affascinato fin da piccolo, ricordo quando giocavo interi pomeriggi con gli amici. Era un momento di aggregazione, poi crescendo il calcio è stato una scuola di vita che mi ha fatto crescere anche dal punto di vista umano, non solo sportivo: mi ha insegnato cosa vuol dire far parte di un gruppo e rispettare determinate regole».

GOL AL VERONA- «È un gol che ha significato tanto. Era una partita sullo 0-0 contro un Verona solido, è stata una bella giocata e quella vittoria ci ha dato 3 punti importanti.»

