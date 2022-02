Inter, Calhanoglu: «Non sento la pressione. Liverpool? Serve sacrificio»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video in vista del match contro il Liverpool:

PRESSIONE – «Non sento la pressione, sono sempre tranquillo e concentrato su ciò che devo fare. Devo fare il massimo in campo, è quello che conta».

PARTITA – «Mi piace come gioca la squadra, mi sto divertendo. Abbiamo dimostrato di avere qualità, ma contro i Reds dobbiamo fare di più. Se non faccio gol o assist, voglio dare sempre il massimo per la squadra. Serve il sacrificio, la squadra è sempre al primo posto».