Inter, è casting terzini: Darmian, Piccini, Bereszynsky e Zappacosta i profili

L’Inter è alla ricerca di un terzino destro dopo l’addio di Cancelo: l’ultimo nome è quello di Davide Zappacosta, difensore in forza al Chelsea

Davide Zappacosta rientra nell’elenco di terzini destri tra cui l’Inter spera di trovare l’erede di Cancelo. L’ex Torino, acquistato dal Chelsea l’estate scorsa per 25 milioni di euro, piace molto a Spalletti; il suo agente Alessandro Lucci e Piero Ausilio ne hanno parlato venerdì, oltre a discutere dell’eventuale prolungamento di contratto di Vecino che è un altro degli assistiti di Lucci.

Ma per la fascia destra c’è un vero e proprio casting in corso. Altri nomi in ballo rimangono Piccini dello Sporting, Darmian del Manchester United e Bereszynski della Sampdoria. In un affare con il polacco potrebbe rientrare Eder, richiesto dai blucerchiati. Con il sogno di riscattare Cancelo ormai, definitivamente, sfumato l’Inter non vuole farsi trovare impreparata e sonda profili di assoluto livello per quel ruolo. L’idea è regalare a Spalletti il reparto difensivo ultimato prima dell’inizio del ritiro ad Appiano Gentile in modo tale che l’allenatore nerazzurro possa lavorarci fin da subito.