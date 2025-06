Inter, Chivu studia la formazione per il suo debutto sulla panchina: si riparte dal 3-5-2?

Christian Chivu prepara il suo debutto sulla panchina dell’Inter contro il Monterey: si riparte dalla certezza del 3-5-2

L’Inter prepara il suo debutto al Mondiale per Club: all’UCLA, sede del ritiro estivo dell’Inter, come racconta la Gazzetta dello Sport si incrociano autografi, selfie e scelte cruciali. Gli studenti neolaureati festeggiano con entusiasmo, come i tifosi sudamericani al passaggio di Lautaro, mentre Barella è il più richiesto tra gli italiani. Nel frattempo, Cristian Chivu riflette sul suo esordio da allenatore della prima squadra dopo aver vinto tutti i debutti da calciatore. In bilico tra tradizione e innovazione, l’ex difensore deve decidere la formula giusta per un’Inter in piena fase di adattamento: l’assenza di Calhanoglu e Zielinski apre il ballottaggio tra Asllani e il rampante Sucic, che potrebbe affiancare Barella in una mediana a due. Ma l’ipotesi più concreta resta il 3-5-2, con Mkhitaryan jolly tra centrocampo e trequarti.

Sulle fasce, Dimarco è a corto di energie e Carlos Augusto scalpita per un posto, mentre a destra l’infortunio muscolare di Dumfries apre le porte all’eterno Darmian, favorito sul giovane Luis Henrique. Anche in attacco ci sono incognite: Thuram, reduce da acciacchi, potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio a Esposito, visto che Taremi, è bloccato a Teheran. Per Chivu, queste prime settimane di gestione sono un esame complesso: tra esperimenti tattici e condizioni fisiche non ottimali, ogni scelta potrebbe diventare determinante per impostare il nuovo corso dell’Inter.