Inter, Chivu prepara la rivoluzione: tutti i cambi pronti con l’Ajax. Il tecnico nerazzurro cambia volto alla sua squadra in Champions

Cristian Chivu ha deciso di dare una scossa all’Inter, dopo le due sconfitte consecutive in campionato, l’ultima delle quali particolarmente dolorosa contro la Juventus. La società ha confermato piena fiducia nel tecnico, ma quest’ultimo intende inviare un messaggio forte alla squadra in vista del debutto in Champions League contro l’Ajax. Non si tratterà di una rivoluzione totale, ma di modifiche mirate nella formazione per rimarcare che nessuno è intoccabile.

Cambiano i protagonisti in porta e difesa

Il primo cambio significativo riguarda la porta. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Yann Sommer, protagonista di alcune incertezze contro la Juventus, cede il posto a Josep Martinez. Il portiere spagnolo, arrivato dal Genoa nel 2024 per 15 milioni, avrà la possibilità di dimostrare il suo valore, forte di due presenze in Champions senza subire reti. Il suo passaggio alla titolarità ricorda quello avvenuto due anni fa con Handanovic e Onana, che si rivelò vincente. Per quanto riguarda la difesa, De Vrij potrebbe insidiare Acerbi, con Bisseck in corsa per sostituire Akanji, impegnato in un tour de force con la sua nazionale.

Rivoluzione a centrocampo e attacco immutato

In mezzo al campo, la novità riguarda Petar Sucic, con la Dinamo Zagabria aveva già segnato due reti in tre gare di Champions prima dell’infortunio, confermando una vocazione europea. Al suo fianco, Piotr Zielinski sta guadagnando punti in allenamento, mentre Barella potrebbe riposare. L’alternanza potrebbe portare a un turno di riposo per Barella, mentre Hakan Calhanoglu rimane intoccabile dopo la doppietta allo Stadium. Frattesi e Diouf restano opzioni più avanzate, forse a gara in corso. In attacco, la coppia Lautaro–Thuram non si tocca, con il capitano da preservare e Thuram che sta vivendo un ottimo momento di forma.