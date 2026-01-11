Inter, Chivu svela dopo il Napoli: «Di buono mi porto via l’atteggiamento ma rimaniamo con questo rammarico»

Inter, Chivu ha parlato così dopo il pareggio per 2-2 contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni post match

A DAZN dopo Inter Napoli, Cristian Chivu ha commentato così il pareggio per 2-2 di San Siro.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

SCONTRI DIRETTI – «Io parlo della partita, due squadre forti che hanno fatto di tutto per vincerla. C’è il rammarico che siamo andati due volte in vantaggio, ma non è mai semplici quando affronti una squadra forte. Merito loro che ci hanno creduto fino in fondo».

COSA PORTO A CASA DI BUONO – «L’atteggiamento, la voglia di andare sempre in avanti, a volte magari esagerando perché arrivavamo in ritardo sulla loro pressione. Abbiamo provato in tutti i modi a stare in gara, a creare il nostro gioco. Nel secondo tempo, i primi 20 minuti ci hanno messo davvero in difficoltà, poi siamo venuti fuori. Un peccato, due squadre forti che hanno alzato il livello di questa Serie A. Rimaniamo col rammarico di non aver vinto finora nessuno scontro diretto, sarà battaglia punto a punto fino alla fine. Per me anche con 4-5 squadre».

L’INTERVISTA DI CHIVU A DAZN DOPO INTER NAPOLI