Inter, Conte: «Regalati due gol, sembravamo impauriti»

Il tecnico dell’Inter Conte ha commentato la sconfitta subita all’Olimpico contro la Lazio di Inzaghi

Antonio Conte ha analizzato la sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio: «La prestazione c’è stata, il risultato non mi piace. Abbiamo regalato due gol alla Lazio, non siamo stati impeccabili e in queste partite i dettagli diventano decisivi. Fa parte di un processo di crescita, molti ragazzi devono continuare a lavorare e migliorare».

«Sembravamo impauriti, ma ringrazio i ragazzi per l’impegno. Era uno scontro diretto ed esserci arrivati in questa maniera deve renderci orgogliosi. Se vogliamo dare fastidio quest’anno, dobbiamo essere consapevoli che c’è ancora molto da fare», ha concluso l’allenatore dell’Inter ai microfoni di Sky Sport.