L’Inter attesa dalla trasferta di Verona contro l’Hellas al ‘Bentegodi’. Durante la sosta incontro con la dirigenza per mercato e futuro

“Bravi, attenti e determinati“. Questa la ricetta snocciolata da Antonio Conte nella conferenza stampa di vigilia per la trasferta di domani pomeriggio dell’Inter contro il Verona. Il sergente salentino non vuole cali di concentrazione per la sfida del ‘Bentegodi’ per continuare la scalata alla vetta della classifica e collezionare la settima vittoria consecutiva. Conte ci tiene particolarmente a chiudere in bellezza il 2020 e proseguire nella striscia vincente che ha portato la squadra nerazzurra a -1 dai cugini del Milan.

L’ex Ct della Nazionale ha affrontato anche l’argomento mercato, con la dirigenza nerazzurra particolarmente attiva per puntellare la rosa nell’imminente finestra invernale. Un centrocampista di livello e un vice Lukaku per rimpolpare l’attacco, spesso orfano di Sanchez e con Pinamonti poco utilizzato e che potrebbe lasciare Milano nelle prossime settimane. Conte ha confermato il vertice con la società durante la pausa natalizia per un bilancio e un punto della situazione, oltre a programmare le strategie per gennaio e il futuro.

Verona-Inter, le probabili formazioni

Intanto a Verona dal primo minuto potrebbe rivedersi Vidal al posto di Gagliardini, con Sensi che scalpita per una maglia da titolare ma che dovrebbe essere utilizzato ancora come arma a gara in corso. Difficilmente ci saranno delle novità negli altri settori del campo, con Young in vantaggio su D’Ambrosio a sinistra e Hakimi invece davanti a Darmian sulla corsia opposta. In attacco, considerata anche l’assenza di Sanchez, straordinari per la ‘LuLa’ con Lautaro ovviamente al fianco di Lukaku.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter (Lovato), Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Salcedo. All. Juric

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All: Conte