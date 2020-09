Inter, Conte vuole Kanté: servono 50 milioni. I dettagli

Antonio Conte vuole fortemente N’Golo Kanté all’Inter: per il centrocampista francese, però, servono 50 milioni.

Ormai è chiaro a tutti. Il sogno di mercato dell’Inter e di Antonio Conte in particolare si chiama N’Golo Kanté. Secondo La Gazzetta dello Sport serve questo passo per certificare l’Inter come anti Juve per la corsa allo scudetto. L’ex Leicester costa 50 milioni, somma che Marotta e Ausilio dovrebbero trovare piazzando gli esuberi.

Nei progetti nerazzurri Kanté completerebbe e nobiliterebbe il 3-5-2 di cui sarebbe fulcro centrale, con Barella e Vidal ai lati: con il sardo in ascesa verticale, il cileno guerriero per ogni battaglia e l’uomo-ovunque sarebbe pronto a tutto. Appena arrivato al Chelsea Conte lo ottenne come acquisto principe, insieme a Batshuayi, David Luiz e Marcos Alonso: Kanté gli permise di reggere l’urto nonostante un 3-4-2-1 molto offensivo. I risultati arrivarono.