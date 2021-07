Inter, Cordaz: «Grande gioia il ritorno, mi sento come un bambino»

Il neo portiere dell’Inter Alex Cordaz ha parlato del suo ritorno in nerazzurro

Ai microfoni di Dazn, Alex Cordaz, nuovo terzo portiere dell’Inter, racconta le sue sensazioni in merito al ritorno in nerazzurro e i primi giorni di lavoro alle dipendenze di Simone Inzaghi.

SENSAZIONI – «Sensazioni di gioia e di continua scoperta, mi sembra di essere tornato bambino vedendo i luoghi dove sono cresciuto. Per me è motivo di grande gioia e di grande orgoglio. Non è facile calarsi in una nuova realtà, ma per l’Inter lo faccio molto volentieri. Per me è un onore, cercherò di mettermi a disposizione della società, del mister e della squadra e di dare nel mio piccolo un contributo per aiutare l’Inter a raggiungere i suoi obiettivi e continuare a vincere»

INTER – «Assolutamente no, non credo che mai avrei potuto lasciare Crotone. Sono come un figlio con due mamme che mi hanno adottato, il Crotone e l’Inter. So che è diventata la mia terra Crotone, avrò sempre un legame indissolubile con loro. Ritorno a casa e questo fa scattare sempre qualcosa nel cuore, ritrovando l’altra fetta che avevo lasciato tanti anni fa»