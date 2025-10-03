Inter Cremonese, le parole di Chivu: «Abbiamo trovato equilibrio. Pio Esposito o Bonny? Ho già deciso chi sarà titolare con Lautaro»

Inter Cremonese, le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Chivu in conferenza stampa: «Abbiamo trovato equilibrio»

Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato alla vigilia di Inter Cremonese, match valevole per la 6′ giornata di Serie A 2025/26: ecco le parole del tecnico:

3 CLEAN SHEET NELLE ULTIME 4 GARE – «Abbiamo trovato equilibrio, siamo migliorati sotto questo aspetto. Abbiamo più attenzione anche quando cerchiamo di attaccare. Sono contento per questo perché parto sempre dal fatto di non subire gol, dall’essere una squadra organizzata, attenta e con tanta voglia di non subire».

COS’HA THURAM DI INSOSTITUIBILE – «Marcus è il giocatore che a Cagliari è uscito per primo, dopo un’ora, e si è dato qualche minuto in più per riposare. Contro lo Slavia vedevo in lui e Lautaro la coppia che avrebbe creato problemi alla loro organizzazione difensiva. Si divertiva, stava bene. Poi purtroppo l’infortunio è sempre dietro l’angolo. Ci dispiace perderlo, anche dal punto di vista umano a me personalmente interessa quello. Un infortunio che non è gravissimo, servirà solo un po’ di tempo per riaverlo con noi».

GIOCHERA’ BONNY DOMANI? – «Non lo so ancora, vedremo».

A CHE PUNTO E’ BONNY E DOVE PUO’ ARRIVARE? – «A Bonny manca solo la titolarità, quella che voi aspettate. E’ quello che è subentrato in tutte le partita, ha fatto minuti e non ha mai saltato un allenamento. Prima o poi toccherà anche a lui partire dall’inizio. E’ un bel profilo, un bel giocatore. Loro sanno la mia stima e quello che penso di loro. Io i ragazzi giovani li curo bene, credo in loro e nella loro energia e determinazione. So quanto è importante avere in un gruppo affermato e con esperienza quei ragazzi giovani che danno un surplus di energia e cose nuove. Angy è uno di quelli ed è rispettato e apprezzato da questo gruppo. E’ un ragazzo che dà l’anima sempre, cerca di migliorarsi e ha un buonsenso fuori dal comune per un giocatore di calcio. Mi fa piacere perché è un ragazzo a cui voglio bene. Lui è felice per avere questa opportunità e per essere in una realtà come l’Inter. E’ felice anche per mezz’ora concessa o per 2 minuti perché so che lui è così».

ANDIAMO COL QUIZ. NON ESSENDOCI LA THULA, MI PIACE DI PIU’ LA PILA O LA BOLA? – «In questo momento ho solo il La. Il resto poi si vedrà per chi affiancherà Lautaro. Un’idea ce l’ho, questo è chiaro. Al 90% ho già deciso chi affiancherà Lautaro domani ma non posso dirvelo».

