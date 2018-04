Inter, Dalbert già ai saluti? Marsiglia in pressing sul terzino

Potrebbe finire anzitempo l’avventura di Dalbert in nerazzurro: il terzino brasiliano è pronto a tornare in Francia, al Marsiglia

Cercato insistentemente dal ds nerazzurro Ausilio in estate e finito all’Inter al termine di un lunghissimo corteggiamento, Henrique Dalbert è il vero neo della stagione, fin qui, più che positiva nerazzurra. Il terzino brasiliano classe ’93, in evidente ritardo nelle gerarchie di Spalletti, ma continua ad avere molto mercato in Francia, dove ancora è fresca la memoria delle ottime prove con il Nizza. Il terzino era stato richiesto invano a gennaio dall’Olympique Marsiglia, oltre a un corteggiamento più blando da parte di Galatasaray, Fenerbahce e Tottenham.

Proprio il club allenato da Rudi Garcia sembra quello più convinto ed interessato a Dalbert e in estate potrebbe sferrare l’affondo decisivo, con l’Inter che stavolta potrebbe aprire al trasferimento. Lo scoglio da superare risiede nella formula dell’affare. Il Marsiglia offre un semplice prestito mentre i nerazzurri, a fronte degli oltre 25 milioni spesi in estate, vorrebbero incassare qualcosa per rientrare dall’ingente spesa.