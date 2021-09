Inter, Darmian: «Gruppo forte e solido, volevamo partire al meglio»

Le dichiarazioni di Matteo Darmian sull’inizio di stagione dell’Inter e le prospettive della squadra nerazzurra

L’Inter tornerà in campo domenica in casa della Sampdoria dopo la sosta per le Nazionali. Le parole di Matteo Darmian sul momento della squadra di Inzaghi a Sky Sport.

Qual è la cosa più importante messa in mostra dall’Inter nelle prime due partite?

«La determinazione e la voglia di portare a casa il risultato. Sono caratteristiche che ci devono accompagnare per tutto l’anno, restare uniti e tenere sempre alto il livello di attenzione».

Avete una sicurezza maggiore dopo la conquista dello Scudetto?

«Quest’anno volevamo partire nel migliore dei modi. Ci sono stati dei cambiamenti, è vero. Ma la mentalità è forte, il gruppo è solido, e lo vogliamo sempre dimostrare».

Sentite di essere competitivi come nella passata stagione?

«Sono arrivati giocatori forti che ci possono dare una mano importante. Noi però solo attraverso il lavoro dobbiamo continuare a migliorare, giorno dopo giorno».

