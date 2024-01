Inter De Vrij: «Siamo carichi, la stagione è ancora lunga»

Le parole di Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, prima del calcio d’inizio della partita dei nerazzurri contro la Fiorentina

Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato a Inter TV prima del match con la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

«Dobbiamo essere concentrati, non solo noi in difesa, come sempre. Serve una fase difensiva importante stasera, ma anche in attacco cercheremo di fare gol per vincere questa partita. Tre punti sono sempre tre punti ma sappiamo quanto questa partita è fondamentale per il nostro percorso. Siamo carichi. Aggettivo per la mia stagione? Lo vedremo alla fine, è ancora lunga. Voglio continuare a giocare, a fare bene e a crescere».

