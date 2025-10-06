Inter, senti Di Canio: «Con Inzaghi percorso non eccezionale… Si celebrano le vittorie. Chivu sta portando risultati». Le parole dell’ex attaccante

Un’analisi tagliente, un’investitura piena e una critica al passato. Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Calcio Club, ha promosso a pieni voti la nuova Inter di Cristian Chivu, elogiando la svolta mentale e tattica impressa dal tecnico rumeno, che a suo dire ha spazzato via la “leziosità” della gestione precedente.

Dopo la vittoria contro la Cremonese, l’ex capitano della Lazio ha offerto una disamina completa del nuovo corso nerazzurro, applaudendo il coraggio e la verticalità, pur riconoscendo i rischi di un approccio così offensivo.

«Prima dell’avvento di Chivu eri troppo lezioso, ormai si erano adagiati anche Barella coi tacchi e suole: invece lui chiede queste caratteristiche, più velocità, meno leziosità e più aggressioni in avanti. Stanno funzionando molto bene e si vedono i risultati. Non potrai essere sempre perfetto, a centrocampo hai giocatori tecnici e non mediani: a volte concederai, ma questa sfrontatezza che è adeguata per i giocatori evoluti che ha l’Inter, il gioco vale la candela per riaccendere anche delle motivazioni e non sedersi su quanto fatto. Che per me è buono ma non eccezionale: io i percorsi difficilmente li celebro, io celebro le vittorie. Non parlo di Champions, sono state fatte cose bellissime: ma di campionati ne doveva vincere di più per le qualità che c’erano. E dico che questo percorso è legittimo: Chivu chiede cose non incredibili, solo di velocizzare. E chi è arrivato cambia molto bene i titolari: hanno le stesse funzioni anche se con qualche caratteristica diversa. Già che vedi le intenzioni, poi vedremo gli scontri diretti e vedremo a dicembre e gennaio. L’Inter ha motivazioni in più, lo sanno anche loro, sono professionisti seri: quando a Como 2-3 piangono perché sentono il risultato del Napoli, si sono detti ‘siamo stati dei coglioni’. Avranno motivazioni in più: sanno che il campionato sarà equilibrato, l’anno scorso l’ha perso 2-3 volte. Quest’anno il Napoli soffrirà molto».

L’analisi di Di Canio è un manifesto programmatico. L’Inter di Chivu, secondo lui, ha ritrovato la “fame” che era mancata in passato, quando, pur giocando bene, non è riuscita a vincere tutti i campionati che avrebbe meritato. La scossa psicologica, come rivela l’aneddoto di Como, è stata fondamentale. Ora la squadra ha motivazioni nuove e una consapevolezza diversa dei propri errori. La strada è quella giusta, ma come avverte lo stesso Di Canio, le vere risposte arriveranno solo con gli scontri diretti.