Inter, Dimarco: «Ho coronato il mio sogno. Scudetto? Rimonteremo»

Federico Dimarco, esterno dell’Inter, ha parlato del suo momento e della stagione dei nerazzurri a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

«La doppietta è stata un’emozione, ma il regalo non me lo sono fatto da solo perché abbiamo giocato e vinto da squadra. Sconfitte? La gente fa bene a fischiare per le cinque sconfitte in campionato, ma a parte il Napoli tutte vivono un momento altalenante non solo l’Inter».

SCUDETTO – «La Juve una volta ha rimontato 11 punti… poi anche l’anno scorso eravamo a più otto e poi abbiamo visto come è finita. Ci prendiamo le nostre responsabilità delle sconfitte. Quella con il Milan fa più male anche se meritata, con la Juve invece dovevamo vincerla. Scendere in campo con lo stemma dell’Inter sul cuore è la cosa più bella del mondo. Il mio tifo nasce dalla famiglia. Al Federico bambino gli direi ‘hai compiuto il tuo sogno’».