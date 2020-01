Inter Eriksen, accordo raggiunto: i dettagli

L’Inter ha raggiunto un accordo con il Tottenham per il trasferimento di Christian Eriksen in nerazzurro: i dettagli

L’Inter ha raggiunto l’accordo con il Tottenham per Christian Eriksen. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli sulla cifra finale che dovrebbe arrivare a 20 milioni di euro. 15+3 di bonus (facili) +2 di bonus (difficili). Il giocatore è atteso in Italia nei prossimi giorni per le visite mediche e la firma sul contratto.

Secondo quanto riporta Sky Sport, il Tottenham prima di liberare definitivamente il danese dovrà comprare un nuovo centrocampista ma Eriksen è atteso a Milano a partire dalla settimana prossima.