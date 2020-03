Inter, Eriksen in ritiro da solo ad Appiano: doppi allenamenti per farsi trovare pronto

Christian Eriksen è da solo ad Appiano Gentile dopo si allena due volte al giorno e lavora per farsi trovare pronto alla ripresa

Da solo ad Appiano Gentile. Christian Eriksen è l’unico “abitante” del centro sportivo dell’Inter oltre a qualche addetto ai lavori. Il danese, dopo aver dovuto abbandonare l’hotel dove soggiornava, si è spostato al Suning Training Center e qui passa le giornate.

La Gazzetta dello Sport racconta che l’ex Tottenham si allena per due volte al giorno insieme ad un membro dello staff di Conte. Finita la colazione in una sala comune vuota lo aspetta la palestra; dopo il pranzo composto secondo le indicazioni del nutrizionista Pincella (stessa cosa per la cena, con vaschette pronte che seguono un programma personalizzato) ci sono i campi per correre, e anche per calciare, un lusso rispetto ai compagni. Certo, le sedute sono solitarie, ma non manca nulla per prepararsi al meglio e farsi trovare pronto alla ripresa della stagione. Per la felicità di Conte.