Inter, Eto’o ricorda il Mondiale per Club: «Un onore affrontare una squadra africana»

Samuel Eto’o ha ricordato la vittoria del Mondiale per Club con la maglia dell’Inter

Samuel Eto’o, ex attaccante dell’Inter del Triplete, in una intervista al sito della FIFA ha ricordato la vittoria del Mondiale per Club con la maglia nerazzurra.

«I miei ricordi al Mondiale per club non potrebbero essere migliori, perché ho vinto con l’Inter nel 2010. Ho avuto il piacere di giocare in finale contro un gran team africano, il Mazembe. Ero molto emozionato per il fatto di dover affrontare una squadra del mio continente di nascita e perché volevo garantire la vittoria all’Inter. E’ stato un onore vincere il torneo per la prima volta nella storia del club e condividere il successo con i miei fratelli del Mazembe. Dopo la gara sono andato nello spogliatoio degli avversari e ho condiviso con loro alcuni momenti. Sono grandi ricordi per me, specialmente dopo aver vinto il Golden Ball come miglior giocatore del torneo. Una sorpresa per me, ma che mi ha fatto molto felice. Era la prima volta che andava a un giocatore africano».