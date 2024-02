STATS – In Europa chi sono le squadre che fanno meglio dell’Inter?

L’Inter in campionato sta volando, ma chi è che sta facendo meglio in Europa? Ecco i numeri e le varie statistiche

L’Inter domina in Italia e in Europa ha numeri che fanno pensare ragionevolmente che possa essere una delle favorite al successo finale in Champions League, a prescindere dalla credibilità guadagnata con il percorso dell’anno scorso che l’ha portata fino a Istanbul.

Oggi Tuttosport propone quest’analisi per quanto riguarda i 57 punti raccolti in campionato, suscettibili di miglioramento quando verrà recuperata la gara con l’Atalanta: «A sommare più punti dopo 22 partite giocate, solo l’Inter allenata da Roberto Mancini nel 2006/07 (60 contro i 57 attuali), ma quel record va pesato: era il campionato dopo Calciopoli, con la Juventus in Serie B e Milan, Lazio e Fiorentina penalizzate.

Quello era un torneo figlio delle sentenze dei tribunali sportivi, mentre oggi Simone Inzaghi ha messo in fila Allegri, Pioli, Sarri e Mourinho (che ha già passato la mano a De Rossi), ovvero tutti gli allenatori che hanno vinto lo scudetto proprio dopo Calciopoli, fatta eccezione – ovviamente – per Conte e Spalletti.

Ecco la tabella riassuntiva per quanto riguarda il confronto con le altre capoliste considerando i 7 principali tornei europei. In testa c’è il Psv, che ha già ipotecato la vittoria dell’Eredivisie.

MEDIA PUNTI

1) Psv 2,8

2) Bayer Leverkusen 2,6

3) Inter 2,59

4) Benfica 2,55

5) Real Madrid 2,52

6) Psg 2,35

7) Liverpool 2,22

PUNTI DI VANTAGGIO IN CLASSIFICA

1) Psv 10

2) Psg 8

3) Inter 4 (con una gara da recuperare)

4) Bayer Leverkusen 2

5) Real Madrid 2

6) Liverpool 2 (ma il Manchester City ha una gara in meno)

7) Benfica 2 (ma lo Sporting deve giocare una gara e può sorpassare)

DIFFERENZA RETI

1) Psv +54

2) Inter +41

3) Bayer Leverkusen +38

4) Real Madrid +33

5) Benfica +32

6) Psg +31

7) Liverpool +30