Brozovic e Perisic sono le due pedine che l’Inter potrebbe cedere per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario

E’ cominciata la personalissima lotta contro il tempo per l’Inter ed il direttore sportivo Piero Ausilio. E già perchè vanno trovati 45 milioni di euro entro il 30 giugno per rispettare l’accordo con la Uefa in tema di Fair Play Finanziario. Soldi che potrebbero arrivare dalle plusvalenze generate da qualche cessioni di calciatori attualmente in rosa, come si legge su La Gazzetta dello Sport. La società neroazzurra non vorrebbe sacrificare i due punti di forza della squadra, Milan Skriniar e Mauro Icardi, motivo per cui la strategia potrebbe essere un’altra e coinvolgere l’accoppiata croata composta da Brozovic e Perisic.

Il regista fu prelevato per 8 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria e dalla sua cessione l’Inter potrebbe ricavare 25 milioni di plusvalenza. Discorso simile per l’esterno offensivo, arrivato per 19 milioni di euro, che potrebbe lasciare Milano per portare nelle casse 20 milioni di plusvalenza, se dovessero essere confermate le cifre del passato calciomercato. Le cessioni però potrebbero non fermarsi qui e riguardare anche elementi non di rilievo, quali Yuto Nagatomo, Andrea Pinamonti e George Puscas. Vendere per far quadrare i conti e poi ricominciare a comprare.