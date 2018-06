Icardi al bivio: rinnovo o cessione. L’Inter non ha fretta, Wanda sì

L’Inter ha iniziato a parlare del rinnovo di Icardi ma potrebbe essere troppo tardi. La Juventus e altri club in pressing su Maurito

Quale sarà il destino di Mauro Icardi? Il centravanti e capitano dell’Inter può rinnovare con il club nerazzurro ma è tentato da un possibile trasferimento alla Juventus, in cambio di Higuain (più un conguaglio economico attualmente quantificato in 50 milioni di euro) oppure all’estero. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha iniziato le trattative private per il prolungamento dell’intesa ma il futuro del numero 9 argentino resta tutto da scrivere. Il rinnovo potrebbe arrivare a estate inoltrata ma Wanda Nara vorrebbe chiudere prima.

L’Inter al momento si sente in una posizione di forza e ha iniziato a pensare ad altre situazioni ma il tempo stringe. Wandita ha iniziato a muoversi in altre direzioni e la Juventus potrebbe tentare il colpaccio. La clausola è valida solo per l’estero ma la calma, almeno per il momento persiste, perché nessuno ha presentato un’offerta ufficiale. Nemmeno la Juve. Al momento ci sono tante idee ma nessuna proposta concreta. La situazione di Maurito è tutta in divenire. Per l’Inter il giocatore è incedibile e il rinnovo arriverà solo a estate inoltrata. Per il giocatore però potrebbe essere troppo tardi…