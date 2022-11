Inter, Farris: «Scudetto? Il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario»

Massimiliano Farris, allenatore in seconda dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sulla sosta e sulla lotta Scudetto

Massimiliano Farris, allenatore in seconda dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sulla sosta e sulla lotta Scudetto. Le sue dichiarazioni:

SOSTA – «Incognita per tutti e la stagione sarà senz’altro anomala. Abbiamo deciso di spostarci per evitare il freddo. Ora cerchiamo di lavorare al meglio aspettando quelli del Mondiale e poi cercheremo di portare tutti allo stesso livello in vista della ripresa».

SCUDETTO – «Il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario. Noi abbiamo tre punti in meno rispetto allo scorso anno. Dobbiamo ripartire con fiducia e provare a vincere lo scontro diretto».