Domani a Trento, in occasione del Festival dello Sport, si ritroveranno i protagonisti dell’Inter del Triplete: tra gli ospiti Zanetti, Milito e Moratti

Serata revival per i tifosi dell’Inter: domani alle 17.30 a Trento, in occasione del Festival dello Sport, i reduci del Triplete saranno presenti all’Auditorium Santa Chiara (ingresso libro fino ad esaurimento posti). Il titolo scelto per l’evento è Record: sì perché la straordinaria cavalcata dei nerazzurri nel 2010 portò alla conquista di Serie A, Coppa Italia e soprattutto la Champions League. Sul palco si ritroveranno il capitano Javier Zanetti, Diego Milito, Maicon, Dejan Stankovic, Cristian Chivu, Marco Materazzi, Julio Cesar, Francesco Toldo e Paolo Orlandoni. Non mancherà Massimo Moratti, ex presidentissimo dell’Inter, Marco Tronchetti Provera e l’attuale amministratore delegato della società nerazzurra Alessandro Antonello.

Quella squadra che sotto la guida di Josè Mourinho vinse tutto avrà quindi modo di riabbracciarsi, o almeno lo faranno alcuni dei componenti della rosa. Tutti coloro che fecero parte del gruppo nerazzurro non hanno mai nascosto che le emozioni vissute 8 anni fa furono assolutamente indimenticabili e uniche. A Trento, domani, giocatori e tifosi, così, avranno modo di fare un tuffo nel passato.