Inter Fiorentina, le dichiarazioni di Inzaghi nel post partita

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Dazn nel post partita della sfida contro la Fiorentina allenata dal tecnico Palladino.

RISPOSTA ALLA SCONFITTA– «Abbiamo vinto tutti insieme, ragazzi e pubblico. I tifosi hanno accompagnato tutto il tempo, partita importante. Due parole per Arnautovic è giusto dirle, è un ragazzo importante per noi dentro e fuori dal campo. Merita questa soddisfazione. In questi giorni abbiamo cercato di ascoltare poco, tanto quello che si diceva era contro di me quindi non c’è problema»

PERCORSO INTER– «il percorso dell’Inter è ottimo, straordinario in Champions. In campionato è ottimo, insieme ad altre squadre che vogliono la stessa cosa che vuole l’Inter. Numeri e statistiche sono buonissimi. Siamo rimasti lucidi, venivamo da una sconfitta che ovviamente pesava»

RISPOSTA DAL GRUPPO- «Calhanoglu era ammonito, era alla terza partita. L’avrei tolto comunque al 60′, ho preferito toglierlo subito. Barella ha fatto una grandissima partita, si vedeva che aveva riposato. Cerco di far tirare il fiato quando riesco. Acerbi non giocava da mesi, Zielinski entrato molto bene. Ottime risposte di tutti»

SITUAZIONE INFORTUNATI- «Thuram e Arnautovic da valutare. Dimarco ha 38 di febbre da 5 giorni, Correa è tornato»