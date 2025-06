Inter Fluminense, si va verso il rinvio del match a causa dell’allerta fulmini? Ecco cosa succede, le novità

Inter Fluminense, possibile verso il rinvio della partita a causa dell’allerta fulmini? Ecco cosa può succedere, le ultimissime

Si avvicina l’attesissimo ottavo di finale del Mondiale per Club tra Inter e Fluminense, e La Gazzetta dello Sport ha rivelato alcuni retroscena interessanti legati al contesto in cui si giocherà la partita. A Charlotte, sede dell’incontro, le misure di sicurezza in caso di temporale sono rigorosissime, senza margini di flessibilità. Le temperature torride, che raggiungono i 35°C, hanno spinto le autorità locali a raccomandare di evitare le uscite nelle ore più calde della giornata, ossia tra le 12 e le 16.

Nonostante ciò, il match dell’Inter è previsto proprio per le 15 ora locale (le 21 in Italia), orario fissato con largo anticipo dalla FIFA. Per adattarsi al caldo estremo, la squadra nerazzurra ha scelto di posticipare la sessione di allenamento pomeridiana alle 17. A preoccupare di più, però, è il rischio fulmini. Un recente episodio tra Londra e Lisbona ha già evidenziato la severità del regolamento in vigore al Bank of America Stadium: se un fulmine viene rilevato entro 12,7 km, la partita viene immediatamente sospesa e il pubblico invitato a rifugiarsi in aree protette.