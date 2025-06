Inter Fluminense a rischio stop e sospensioni: si rigioca a Charlotte e il bollettino meteo preoccupa

Inter Fluminense, la partita a rischio lunghe sospensioni per l’allerta maltempo a Charlotte: le previsioni lasciano poco ottimismo

L’attesa per Inter Fluminense è accompagnata da un crescente clima di incertezza. Il match, valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, si giocherà a Charlotte, in Carolina del Nord, ma rischia seriamente di essere interrotto o rinviato a causa delle condizioni meteo estreme previste nella zona. Lunedì 30 giugno è infatti stata diramata un’allerta per rischio fulmini, con temperature percepite superiori ai 38 gradi e temporali violenti in arrivo.

Il problema non è nuovo: lo stesso stadio ha già ospitato il travagliato Benfica-Chelsea, interrotto per oltre due ore a pochi minuti dalla fine. Una situazione che ha spinto l’allenatore dei Blues, Enzo Maresca, a esprimere dure critiche: «Posso capire uno stop per la sicurezza, ma se succede ogni partita allora questa non è la sede giusta per un torneo del genere».

Il protocollo in vigore negli Stati Uniti è rigido: alla prima scarica elettrica rilevata entro un raggio di 12 km dallo stadio, la gara viene immediatamente sospesa. La ripresa è consentita solo dopo 30 minuti senza fulmini nell’area. In questi casi, tifosi e squadre devono trovare riparo, e la durata dello stop resta indefinita.

Non è un caso isolato. Diverse partite del Mondiale per Club hanno subito interruzioni, da Ulsan-Mamelodi a Orlando (un’ora di stop), a Benfica-Auckland (due ore). Lo stesso potrebbe accadere in Inter-Fluminense, la cui programmazione è già condizionata dai bollettini meteo. E la prospettiva per il futuro non è rosea: i Mondiali del 2026, anch’essi previsti in estate negli USA, potrebbero essere ancora più colpiti da eventi climatici simili.

Il rischio è che un torneo così prestigioso venga regolarmente compromesso da stop imprevedibili e lunghi, minando la continuità delle gare e l’esperienza di pubblico e squadre.