Inter, Gagliardini: «Grande campagna acquisti, quasi tutti conoscono la Serie A»

Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato un’intervista nel corso della quale ha parlato del ritiro, dei nuovi acquisti e anche dell’approdo in finale della Croazia.

Il centrocampista dell’Inter, Roberto Gagliardini, ha rilasciato al margine degli allenamenti al Suning Training Centre un’intervista ai microfoni di InterTv. Il giocatore, attualmente in trattativa per il rinnovo, ha dichiarato che il ritiro nerazzurro sta procedendo al meglio e il gruppo diretto da mister Spalletti è molto affiato. Il centrocampista ha poi espresso il proprio entusiasmo per la campagna acquisti della società nerazzurra affermando: «i nuovi acquisti si sono integrati al meglio, quasi tutti conoscono il campionato italiano. Sotto questo punto di vista andiamo alla grande».

Infine Gagliardini ha voluto commentare l’arrivo in finale del Mondiale della Croazia dei compagni di squadra Brozovic e Perisic, dichiarando di fare il tifo per loro perché vederli tornare in ritiro da campioni del mondo sarebbe fantastico.