Inter, il Rennes vuole Godin: contatti avviati

Il Rennes avrebbe messo gli occhi sul difensore dell’Inter Diego Godin

Tra i calciatori finiti nella lista dei partenti dell’Inter c’è anche Diego Godin. Il difensore ha lavorato sodo per adattarsi alla difesa a tre, ma Conte avrebbe deciso di fare a meno di lui.

E il futuro del difensore uruguaiano potrebbe essere in Francia. Come riportato da Gianluca Di Marzio, a mettere gli occhi su Godin sarebbe il Rennes che avrebbe avviato i primi contatti con l’Inter e l’entourage del difensore per capire la fattibilità dell’operazione.