Figo parla dei nerazzurri: «L’Inter di oggi mi piace! Il momento che mi è rimasto più impresso dei miei anni lì...»

Figo, ex calciatore dell’Inter, ha parlato del suo passato in nerazzurro: «Il momento che mi è rimasto più impresso dei miei anni lì…»

L’ex giocatore dell’Inter, Luis Figo, ha raccontato del suo passato a Milano da giocatore nell’intervista da Mi-Tomorrow. Le dichiarazioni:

PAROLE- «Il momento che mi è rimasto più impresso dei miei anni all’Inter è la prima volta che ho giocato a San Siro. Quando ho alzato lo sguardo e ho sentito tutti quei tifosi che ci spingevano è stato bellissimo. L’ultima partita della carriera invece credo sia il giorno più emozionante della mia intera vita calcistica. L’Inter di oggi mi piace.

Lo sport è stato e sarà sempre una parte fondamentale della mia vita. Sicuramente mi mancano alcune sensazioni, come l’adrenalina prima di una partita, il calore del pubblico, il senso di appartenenza a una squadra. Tuttavia, ho imparato a vivere questa fase della mia vita in modo diverso. Ora guardo lo sport con un occhio più esterno, ma non meno coinvolto. Mi piace poter trasmettere ai giovani ciò che ho imparato, attraverso attività legate al calcio o semplicemente condividendo la mia esperienza. Insomma, lo sport continua a essere presente nella mia vita, anche se in forme diverse, e credo che sarà sempre così».