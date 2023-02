Inter, Inzaghi: «Lukaku-Barella? Non doveva succedere, adesso…»

Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, dopo il pareggio per 0-0 contro la Sampdoria. I dettagli

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn per analizzare lo 0-0 nel posticipo di Serie A tra Sampdoria ed Inter.

PAROLE – «Non dobbiamo guardare né avanti né indietro, venivamo da prestazioni ottime e stasera volevamo un risultato diverso. C’è tanta amarezza, come è giusto che sia. Lukaku-Barella? Hanno avuto questo battibecco sotto la mia panchina, me ne sono accorto immediatamente. Sono cose che non mi piacciono, a fine primo tempo ne abbiamo parlato: erano seduti uno affianco all’altro e sono sempre insieme. Tutto risolto, non deve succedere».