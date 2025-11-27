Inter, Javier Zanetti si racconta: ecco quale partita vorrebbe rigiocare!

Inter, il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti parla al canale YouTube di FantaLab: ecco quale sfida vorrebbe rigiocare!

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, è stato ospite del podcast Calcio Franco sul canale YouTube di FantaLab. Nel corso dell’intervista ha ripercorso la sua carriera da calciatore e si è soffermato su alcuni protagonisti della rosa nerazzurra attuale. Ecco un estratto:

QUALE PARTITA VORREI RIGIOCARE? – «Sicuramente quella di Madrid perché era la mia 700esima presenza in nerazzurro, per il significato che ha avuto. Ero il capitano e abbiamo riportato la Champions a Milano dopo 45 anni, è stata una notte molto emozionante, Eravamo un gruppo molto forte, guidato da un grandissimo condottiero come Mourinho che ci convinse che potevamo vincere tutto. Noi vincevamo sempre in Italia, mancava lo step in Europa e nel mondo. Il primo segnale arrivò a Kiev, eravamo fuori dalla Champions quella notte. Mourinho rischiò mettendo due attaccanti per due difensori e ci disse: ‘ce la giochiamo’. L’ultimo mese giocammo solo finali, anche con l’aiuto della Samp abbiamo vinto lo scudetto. Abbiamo dimostrato un grande senso di unione nella semifinale col Barcellona, che per me la squadra più forte in assoluto. Anche in dieci si siamo detti che dovevamo fare di tutto e di più per raggiungere la finale. Grazie a quella solidarietà ci siamo riusciti».

SU NICO PAZ – «Un talento straordinario, tra l’altro io sono molto amico di suo papà perché abbiamo fatto insieme il Mondiale del 1998. Sono felicissimo che stia facendo così bene al Como. Grande merito della società e di Fabregas che hanno creduto in lui. Il Como gioca bene e lancia i giovani. Se è pronto per il Real? Sta cercando il suo equilibrio, sta lavorando step by step. E’ un giocatore da grande squadra».

