Inter Juve, Inzaghi: «Partita importante, ma non decisiva»

Le parole dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi in vista della gara casalinga contro la Juventus valevole per lo scudetto

Ecco le parole in conferenza stampa dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi prima della gara contro la Juventus.

PARTITA – «La partita di domani è importantissima, non decisiva. Sarà combattuta, all’andata non venne fuori una gara entusiasmante. Domani giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi, cercheremo di giocare nel migliore dei modi. Affrontiamo una grandissima squadra che ha avuto un percorso simile al nostro in campionato. Cercheremo di fare il massimo».

VINCERE PER DARE UNA MAZZATA PSICOLOGICA – «Quello è l’obiettivo, tutte le partite si giocano al massimo. La classifica al di là di recuperi e asterischi è simile. Sappiamo che la gara è importante e nel nostro stadio. Abbiamo grande rispetto per la Juve ma ce la giocheremo nel migliore dei modi».

