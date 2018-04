Inter-Juve, Spalletti è carico: «Ci giochiamo qualcosa di grandioso»

Alla vigilia del derby d’Italia, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa avvertendo i suoi: «Se ci nascondiamo, veniamo stanati»

Se la Juventus è chiamata a vincere per mantenere il punto di margine sul Napoli, l’Inter non può perdere se vuole rimanere attaccata al treno Champions. Una sfida fondamentale quella che andrà in scena domani sera a San Siro, per le ambizioni europee nerazzurre e per quelle tricolori bianconere. Luciano Spalletti in conferenza stampa ha presentato così la sfida: «La cosa che mi da più fiducia è la crescita dell’Inter. Abbiamo imparato a dialogare con i nostri difetti, sarà durissima ma siamo pronti».

Arbitro della sfida sarà Orsato, il tecnico nerazzurro è tranquillo: «Orsato designato? Non vedo quale sia il problema, la Juventus non ha vinto grazie a lui. Io penso solo ai tre punti nostri, non ai tre che non andrebbero a loro». Quattro giornate al termine, dodici punti in palio. L’Inter è chiamata a lottare per centrare una qualificazione in Europa che manca da sei anni: «Ci giochiamo qualcosa di grandioso in queste giornate, vogliamo riportare in Champions l’amore per questo club. Metterei la firma per giocarci la qualificazione all’ultima giornata, zero pressione». Nella strada per la Champions che manca da sei anni, c’è la squadra che ha vinto gli ultimi sei Scudetti: «La Juventus ha mostrato di sapersi adattare a tutto, trovando la soluzione giusta per ogni risultato e avversario. Allegri è bravissimo nel mettere al centro del suo gioco la qualità del calciatore».