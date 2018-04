Boniek sulla Juventus: «In Italia chi vince ci sta sulle palle»

Zbigniew Boniek tra Inter-Juventus, gli arbitri e il Var: ecco le parole del presidente della Federcalcio polacca

Presidente della Federcalcio polacca ed ex attaccante della Juventus, Zbigniew Boniek ai microfoni di Radio Sport Anch’io è tornato sulle polemiche arbitrali degli ultimi giorni: «Sono da trentacinque anni in Italia, da trentacinque anni sento polemiche: il calcio è questo, a seconda di dove ti porta il cuore hai ragione o hai torto». Continua il presidente della Federcalcio polacca, parlando dell’introduzione del Var: «Il Var è stato introdotto per eliminare i gol non siglati in modo pulito e per l’assegnazione di calci di rigore. Poi il calcio è uno sport di contatto, interpretato da persone che possono avere un giudizio diverso, il Var non risolve tutti i problemi».

Continua Zbigniew Boniek, passando a Inter-Juventus: «L’Inter è stata straordinaria, ma ha commesso due errori alla fine: è tutto qua. Nessuno mai che ammette: abbiamo giocato bene, abbiamo sbagliato e abbiamo perso. Si vanno a cercare altre cause e si parla di arbitri: il fallo di Pjanic forse era da secondo giallo, ma mi astegno da questa polemica». Infine, una battuta: «Diciamoci la verità: in Italia chi vince ci sta sulle palle, le stesse cose si dicevano quando vinceva il Milan di Silvio Berlusconi. Chi vince dà sempre fastidio».