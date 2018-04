Sarà Inter-Juventus anche sul mercato, con Roma e Atalanta a fare da contorno: Cristante e Pellegrini sono due obiettivi da derby d’Italia

Inter-Juventus è l’ultima a San Siro di Gianluigi Buffon, ma non è solo una sfida per la Champions League e lo Scudetto. Il derby d’Italia si sposterà anche sul calciomercato per due giovani talenti della Serie A, coinvolgendo pure Roma e Atalanta. Si tratta di Bryan Cristante e di Lorenzo Pellegrini. Partiamo proprio da Pellegrini, che gioca nella Roma e ha una clausola di rescissione interessante. La Juve ha messo gli occhi su di lui da tempo immemore, ma bisogna registrare un clamoroso ritorno di fiamma dell’Inter. I nerazzurri sperano nella Champions League per avere maggiori introiti e quindi spendere di più. C’è anche il Paris Saint Germain su Pellegrini, ma è indietro rispetto a Inter e Juventus. Il prezzo oscilla tra venticinque e trenta milioni di euro, una cifra irrisoria rispetto a quelle gonfiate del mercato europeo. Le strategie di Inter e Juve convergono proprio su Pellegrini.

Inter-Juventus sul calciomercato: occhio alla Roma

L’altro nome è quello di Bryan Cristante e anche qui c’è di mezzo la Roma. La Juventus e l’Inter hanno fatto la voce grossa un po’ di tempo fa, prima di una sorta di rimonta giallorossa. Ci sono anche estimatori all’estero, ma il futuro di Cristante dovrebbe essere in Serie A e in una grande. Anche in questo caso sarà decisivo l’approdo in Champions League, i soldi derivanti dalla qualificazione all’Europa che conta potranno essere riutilizzati per prendere l’ex di Milan e Palermo. Il prezzo per ora è fissato a trenta milioni di euro, ma potrebbe alzarsi da qui a fine campionato. Chi è avanti tra Inter, Roma e Juventus? Probabilmente i milanesi, perché i rapporti tra Zhang e Percassi sono buoni, ma in realtà le tre pretendenti sono sullo stesso piano, per ora.