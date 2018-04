Luisa Corna su Inter-Juventus: «Confido in Icardi»

Tutto pronto per Inter-Juventus, tifosi nerazzurri vip in ansia per l’esito della sfida del Meazza: ecco le parole della showgirl Luisa Corna

Inter-Juventus, la corsa alla zona Champions League e i segreti della fede nerazzurra: la cantante e attrice Luisa Corna ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in cui si è confessata sulla passione per il Biscione. Ecco le sue parole: «Ma non chiedetemi un pronostico, soprattutto in una gara così complicata. La guarderò e incrocerò le dita. Mettiamola così: confido in Icardi, anche se non è un calciatore della mia squadra di fantacalcio».

Continua Luisa Corna, parlando della lotta per la zona Champions: «Parte leggermente sfavorita rispetto alle due romane. Lo dice la classifica. Tuttavia credo che abbia tutte le potenzialità per ritornare a giocare questa competizione. Sarebbe importantissimo anche dal punto di vista economico». Che tipo di squadra è l’Inter, musicalmente parlando: «Sono tremendamente rock perché regalano emozioni forti. Quale squadra è più imprevedibile della nostra? Non a caso nel ritornello dell’inno ufficiale cantiamo “Amala, pazza Inter amala”». Infine il segreto dell’interismo: «Il segreto, che coincide con il suo fascino, sta nel fatto che l’Inter non lascia mai tranquilli. Viviamo sulle montagne russe: grandi successi e inaspettate cadute».