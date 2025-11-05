 Inter Kairat, parla Chivu: «Davanti giocheranno Pio Esposito e Lautaro Martínez perché sono compatibili. Su Thuram...»
Inter Kairat, parla Chivu: «Davanti giocheranno Pio Esposito e Lautaro Martínez perché sono compatibili. Su Thuram…»

1 minuto ago

Inter Kairat, le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Cristian Chivu prima del match della 4° giornata della Champions League 2025/26

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato pochi minuti prima della sfida contro il Kairat valida per la quarta giornata di Champions League 2025/26. Le sue dichiarazioni a Prime:

PAROLE «Se fosse così semplice fare tanti gol, li faremmo sempre. Noi dobbiamo rispettare la competizione e fare di tutto per vincerla. Davanti giocheranno Pio Esposito e Lautaro Martínez perché sono compatibili. Per un mese ho avuto solo tre attaccanti e ora è giusto fare delle rotazioni».

THURAM E BONNY – «Marcus non è ancora al 100%, forse oggi farà qualche minuto. Bonny ha iniziato a Verona e si sta integrando bene».

LAUTARO MARTINEZ – «Il capitano è sempre in campo perché c’è bisogno del suo spirito, della sua leadership e della sua presenza. A Lautaro chiedo solo di sorridere di più: ne parliamo spesso, non deve avere troppi pensieri. È campione del mondo, sta scrivendo la storia dell’Inter con i suoi gol. Deve continuare a lavorare con serenità, i gol arriveranno».

