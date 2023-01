Inter, Klinsmann: «Vincere la supercoppa serve a dare slancio»

Le parole di Jurgen Klinsmann prima della Supercoppa: «Vincere sarebbe fondamentale per l’Inter per dare slancio alla stagione»

Jurgen Klinsmann, ex dell’Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della Supercoppa. Di seguito le sue parole.

SUPERCOPPA E CAMPIONATO – «Vincere sarebbe importante per prendere il giusto slancio dopo la pausa: gli effetti del Mondiale sulle squadre non sono ancora chiari, non si può dare niente per perso. A questo punto della stagione non mi aspettavo il -10 dalla vetta in campionato. Sono tanti, ma è come se l’Inter non fosse ancora esplosa definitivamente».

GOSENS – «Robin non deve andarsene, non serve vada in prestito altrove. Deve soltanto lottare, è un giocatore al livello dell’Inter e di questo sono sicuro».

SKRINIAR – «Spero si trovi una soluzione presto, lui ha il diritto di fare le sue scelte ma sono certo che onorerà la fascia fino all’ultimo».