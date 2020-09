Inter, Kolarov: «Spero di chiudere qui la mia carriera e di segnare nel derby»

Aleksandar Kolarov, neo acquisto dell’Inter, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni del club nerazzurro

«È vero che un paio di volte sono stato vicino all’Inter ma finalmente sono riuscito ad arrivare. Per me è stata una scelta facile, quando ho ricevuto la chiamata del club non ci ho pensato due volte. Sicuramente Conte ha influito tanto nella mia scelta, lui quando era in Inghilterra ha vinto subito e l’anno scorso, quando è arrivato qui ha cambiato il volto dell’Inter».

MIHAJLOVIC – «Lui era il mio idolo da bambino quando giocava nella Stella Rossa. Il mio destino può essere come il suo, magari chiuderò anche io la carriera all’Inter».

DERBY – «Ho giocato tanti derby a Roma, da una parte e dall’altra, ma anche al City. È una gara importantissima, non so come sia l’aria qui a Milano. Mi aspetto di segnare anche qui, come ho fatto nelle altre stracittadine».