Inter, la classe 2002 al potere: Esposito e Agoumé titolari col Genoa

Inter, la classe 2002 sale al potere: i giovanissimi Esposito e Agoumé con ogni probabilità saranno titolari contro il Genoa

L’ultima dell’anno solare per continuare a correre e non vanificare gli sforzi compiuti in campionato. Nonostante una situazione ancora d’emergenza per l’Inter, che in occasione della sfida odierna a Genoa si affiderà – con ogni probabilità – a due classe 2002.

Scelte quasi obbligate per Conte, che dovrebbe affidarsi a Sebastiano Esposito, in vantaggio su Politano, per fare da spalla a Lukaku davanti. E a Lucien Agoumé in mezzo al campo per completare la cerniera in mediana con Vecino e Borja Valero.