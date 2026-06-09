Quagliarella: «Il Toro fa bene a puntare su un allenatore giovane»

L’ex attaccante del Torino, Fabio Quagliarella: «I granata ripartano da Ventura: sarà prezioso averlo anche da dirigente»

Fabio Quagliarella è stato un bomber capace di vincere scudetti con la Juventus, di vestire l’azzurro della Nazionale e di fare bene ovunque sia andato, nelle tante squadre in cui ha giocato, tra le quali il Toro occupa un posto speciale (è suo il gol che ha permesso nel 2015 di vincere l’ultimo derby). Tuttosport lo ha intervistato al termine di una gara evento con altri ex calciatori di Serie A.

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L’ADDIO DI VLAHOVIC «Pensavo che non andasse via e adesso sostituirlo non sarà affatto semplice per la società. Sarà un mercato difficile per la Juve. Va preso un attaccante importante e che sappia giocare alla Juventus».

IL TORO HA VINTO L’ULTIMO DERBY 11 ANNI FA «In effetti non sono pochi, ma non credo ci sia un psicosi da derby per l’ambiente granata. Va detto anche che la Juve ha sempre avuto grandi squadre in questi 11 anni e pertanto non era semplicissimo batterla, però il Torino nelle ultime stagioni si è riavvicinato facendo diversi pareggi. Ho visto segnali di crescita».

IL NUOVO MISTER GRANATA «Ci sono diversi allenatori italiani giovani e bravi. Mi piace questo input a livello di scelta. Sono convinti possa fare bene ed essere la scelta giusta per una piazza importante e calda come quella del Toro».

VENTURA «Il mister ha dato tanto al Toro e i tifosi lo ricordano con grande affetto. Una figura come lui può essere utile e preziosa per la società».

PUO’ SERVIRE ANCHE COME DIRETTORE TECNICO «In questi anni in cui non ha allenato ha però seguito tante partite e avrà affinato anche l’occhio da dirigente. Ventura può dare una mano ed essere un valore aggiunto per tutto l’ambiente Toro. Sono decisamente favorevole al suo ritorno».

CONTE O MANCINI PER LA NAZIONALE «Conosco bene entrambi. Conte è un martello e ha già dimostrato il suo valore in Nazionale. Idem Mancini che ha dimostrato di saperci fare, quando è stato sulla panchina della nazionale. Sono entrambi grandi allenatori: direi che dove si casca, si casca bene. Sarebbero ottime soluzioni».

IL PARTNER IDEALE IN ATTACCO «Potessi tornare indietro nel tempo, lo farei per giocare anche solo 5 minuti con Roberto Baggio. Sarebbe stato un sogno per me».

LA FIGC «Sono favorevole a figure come Baggio e Maldini in Figc. Devono stare nel mondo del calcio e dare dei consigli per fare crescere tutto il movimento».