Inter, possibile rinuncia al premio scudetto: ecco chi ha promosso l’iniziativa

L’Inter potrebbe festeggiare lo scudetto già il prossimo week end. Intanto arrivano conferme sulla decisione presa dai giocatori sul premio

L’Inter riconquisterà lo scudetto con Antonio Conte in panchina, non uno qualsiasi. Il gruppo forte e coeso costruito dall’ex allenatore della Juventus si prepara ai festeggiamenti: in caso di vittoria con il Crotone e di contemporanea sconfitta dell’Atalanta arriverà l’aritmetica.

Da qualche settimana in casa Inter si discute della questione premio scudetto, non c’è ancora un via libero definitivo perché i giocatori stanno parlando con la dirigenza nerazzurra.

La volontà della squadra (idea promossa da Handanovic e dai senatori ma condivisa da tutti) è quella di rinunciare ai premi che erano stati accordati ad inizio stagione in caso di vittoria del campionato. Gesto per venire incontro alla difficile situazione economica della società, in un periodo storico inoltre così delicato vista la pandemia sanitaria.