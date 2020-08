Inter, la vittoria in Europa League vale oro: il montepremi può arrivare a 70 milioni

Inter, la vittoria in Europa League vale oro: il montepremi, infatti, può arrivare fino a 70 milioni di euro. Un bel bottino in vista della nuova stagione

La vittoria in Europa League potrebbe valere tantissimo per le casse nerazzurre. Oltre al prestigio l’Inter potrebbe arrivare fino a 70 milioni di euro di montepremi, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Tra Champions League e accesso alla finale l’Inter ha già accumulato ben 56 milioni di euro, a cui vanno sommati i 4 per la vittoria finale e i 5 per la quota del market pool. Senza dimenticare l’accesso alla Supercoppa europea, che vale altri 3.5 milioni di euro.